Kırklareli'de sağlık toplantısı Vali Yardımcısı Tanrıseven başkanlığında yapıldı

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında, kentteki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilmesi için yürütülen çalışmalar ve planlanan adımlar ele alındı.

Tanrıseven, sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Balaban'dan SGK Müdürü Ertuğrul'a ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, göreve yeni başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü İbrahim Burak Ertuğrul'u ziyaret etti.

Ertuğrul'u makamında ziyaret eden Balaban, bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balaban, yeni görevinden dolayı Ertuğrul'a başarılar dileyerek misafirperverliği için teşekkür etti.