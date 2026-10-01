Kırklareli'de sağlık toplantısı Vali Yardımcısı Tanrıseven başkanlığında yapıldı

Kırklareli'de sağlık toplantısı Vali Yardımcısı Tanrıseven başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi. Vize Kaymakamı Kemal Balaban da yeni SGK İlçe Müdürü İbrahim Burak Ertuğrul'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında, kentteki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilmesi için yürütülen çalışmalar ve planlanan adımlar ele alındı.
Tanrıseven, sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.
Kaymakam Balaban'dan SGK Müdürü Ertuğrul'a ziyaret
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, göreve yeni başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü İbrahim Burak Ertuğrul'u ziyaret etti.
Ertuğrul'u makamında ziyaret eden Balaban, bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Balaban, yeni görevinden dolayı Ertuğrul'a başarılar dileyerek misafirperverliği için teşekkür etti.
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