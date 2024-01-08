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Kırklareli'de şiddetli yağış: Araçlar suya gömüldü - Son Dakika
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Kırklareli'de şiddetli yağış: Araçlar suya gömüldü

Kırklareli'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucunda bazı araçlar suda mahsur kaldı, bodrum katları su bastı. Bademlik Mahallesi'nde yollar ve sokaklar suyla kaplandı. Yağışın devam etmesi bekleniyor.

08.01.2024 - 01:54,
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Kırklareli'de şiddetli yağış: Araçlar suya gömüldü

KIRKLARELİ - Kırklareli'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, ildeki bazı bodrum katları da su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli'de şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yolları ve sokakları su bastı, sokaklar adeta göle döndü.

Her yağmurda Bademlik Mahallesi'nin sular altında kaldığını söyleyen vatandaş "Her yağmurda ben bıktım, 7-8 senede her yağmurda Bademlik sular altında kalıyor. Bütün bodrum, garaj sular altında temele geldi bina yıkılacak. Belediyeden hiçbir çözüm yok" dedi.

Yollarda hareket halinde bulunan bazı araçlar adeta suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış sebebiyle bazı adreslerin bodrum katını da su bastı. Gelen ihbarlar AFAD ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Sağanak sebebiyle yollar ulaşıma kapandı.

Öte yandan yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli\'de şiddetli yağış: Araçlar suya gömüldü
Kaynak: İHA
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