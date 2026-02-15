Kırklareli\'de Su Ürünleri Denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde limandaki balıkçı teknelerine denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, balıkların avlanabilir boyları, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen hamsi kota uygulaması kapsamında avlanan balıkların kota uygunluğu ve miktar doğruluğunun da kontrol edildiği denetimlerde, balıkların taşıma koşulları da takip edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.