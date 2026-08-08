Kırklareli'de Temmuzda 55 Tutuklama
Temmuz ayında Kırklareli'nde 651 şüpheliye işlem yapıldı, 55 kişi tutuklandı ve 32 hükümlü sevk edildi.
Kırklareli'nde temmuz ayında 32 hükümlü ceza infaz kurumuna sevk edildi, 55 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde ve meydana gelen olaylarda 651 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aranma kaydı bulunan 65 şüpheli yakalanırken, 8 tüfek, 10 tabanca ve 3 kesici alet ele geçirildi. 32 hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Suça karıştığı tespit edilen 55 şüpheli de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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