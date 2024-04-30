Kırklareli'de Yağmur Duası ve Ücretsiz Çorba Etkinliği - Son Dakika
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Kırklareli'de Yağmur Duası ve Ücretsiz Çorba Etkinliği

Kırklareli\'de Yağmur Duası ve Ücretsiz Çorba Etkinliği

Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı. İl Müftülüğünce köy camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şükür namazı kılındı. Üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi. Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Kırklareli Şubesince, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde stant kurularak öğrencilere çorba dağıtıldı. İstanbul gezisi düzenlendi. Kaynarca Belediyesince İstanbul gezisi yapıldı. Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İstanbul gezisi düzenlediklerini belirtti. Bilgisayar işletmenliği kursu açılacak. Kırklareli'nde bilgisayar işletmenliği kursu açılacak. Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kursu kayıtlarının devam ettiği belirtildi. Elektrik kesintisi. Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

30.04.2024 11:39  Güncelleme: 12:07
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Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

İl Müftülüğünce köy camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şükür namazı kılındı.

Müftü Vekili Ramazan Özdemir konuşmasında, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını diledi.

Bölgede tarımının çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özdemir, dolayısıyla yağmurun da büyük önem arz ettiğini belirtti.

Üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kırklareli Şubesince, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde stant kurularak öğrencilere çorba dağıtıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş de öğrencilerle sohbet ederek, sınavlarında başarı diledi.

Öğrencilerin vize öncesi yoğun olarak ders çalıştığını anımsatan Eviş, öğrencilerin yoğun ve zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Eviş, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul gezisi düzenlendi

Kaynarca Belediyesince İstanbul gezisi yapıldı.

Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İstanbul gezisi düzenlediklerini belirtti.

Gezide vatandaşların İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarının gezdirildiğini ifade eden Çevikbaş, geziye katılanlara teşekkür etti.

Çevikbaş, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Bilgisayar işletmenliği kursu açılacak

Kırklareli'nde bilgisayar işletmenliği kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kursu kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 2 Mayıs-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, kurs kayıtlarının e-devlet üzerinden de yapılabildiği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çiğdemli köyüne 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, her iki günde 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Yağmur Duası ve Ücretsiz Çorba Etkinliği - Son Dakika

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