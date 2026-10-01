Kırklareli'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik sel riskine karşı uyardı - Son Dakika
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Kırklareli'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik sel riskine karşı uyardı

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Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2 Ekim Cuma günü kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, gün boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulunulabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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