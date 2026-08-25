Kırklareli'de Yeni Tuğgeneral Göreve Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'de Yeni Tuğgeneral Göreve Başladı

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Kırklareli Valisi Turan, Tuğgeneral Temur'u kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Murat Temur'u kabul etti.

Vali Turan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda tuğgeneralliğe terfi ederek Kırklareli'ne atanan Tuğgeneral Temur'u makamında kabul etti.

Ziyarette Tuğgeneral Temur ile bir süre sohbet eden Turan, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.

Kaymakam Özderin'den hane ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ve Camiikebir Mahallesi Muhtarı Arife Beleli ile Hatice Temiz ve Seher Çolak'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Özderin, sağlık ve huzur diledi.

Kaymakam Özdemir'den hayvan çiftliğine ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, büyükbaş hayvan çiftliğini ziyaret etti.

Özderin, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile Osmancık köyünde bir çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İşletme yetkilileriyle bir araya gelen Özderin, çiftlikte yürütülen üretim faaliyetleri, hayvancılık çalışmaları ve tesisin kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Yol çizgileri yenilendi

Pınarhisar'da yol çizgileri yenileme çalışmaları tamamlandı.

Pınarhisar Belediyesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki ana arterlerde deforme olan yol çizgileri yenilendi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, açıklamada, sürücü ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamayla yolların daha görünür ve düzenli hale getirildiğini belirtti.

İlçedeki ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Talay, üstyapı ve trafik düzenleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Okçuluk turnuvası yapıldı

Lüleburgaz'da açık alan makarasız okçuluk turnuvası gerçekleştirildi.

8 Kasım Stadı'nda düzenlenen turnuvaya farklı illerden yaklaşık 30 sporcu katıldı. Turnuvada 6 kulüp mücadele ederken 4 milli sporcu da hedef başına geçti.

Umay Okçuluk Spor Kulübü Antrenörü Eren Öz, turnuvanın Türkiye'de açık alan makarasız branşının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Branşın Türkiye'de yaygınlaşması ve Trakya'da okçuluğun daha ileriye taşınması gerektiğini aktaran Öz, turnuvayı gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları

Lüleburgaz'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bozulan yol güzergahında robotlu asfalt yaması çalışmasında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, teknolojik cihazlarla yapılan bakım ve onarımlarda dahi modern ve konforlu ulaşımın sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Yeni Tuğgeneral Göreve Başladı - Son Dakika

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