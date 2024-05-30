Kırklareli Demirköy'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli Demirköy'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli Demirköy\'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Operasyonda asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri ve 43 el yazması kitap ele geçirildi. S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

30.05.2024 14:51
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Demirköy'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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