Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 350 Milyon Dolar İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 350 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ait genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bölgede en çok ihracat 316 milyon 599 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Kırklareli 23 milyon 951 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 10 milyon 220 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Bölgeden 288 milyon 133 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektörü, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

Kırklareli ve Edirne'den en çok ürün Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi.