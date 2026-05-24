Kırklareli Festivali'nde Demet Akalın Coşkusu

24.05.2026 10:40
Kırklareli Karagöz Festivali'nde Demet Akalın konser verdi, izleyicilere keyifli anlar sundu.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, şarkıcıya plaket takdim etti.

Sanat atölyeleri grupları gösteri sundu

Uluslararası KırklareliKaragöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Kırklareli Belediyesi sanat atölyeleri grupları gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince Sabahattin Ali Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk ve kadın ritim grupları ile çok sesli çocuk korosu sahne aldı.

Etkinlikte, çocuk ve kadın ritim grupları gösteri sundu, koro şefi Barış Gülhane yönetiminde çok sesli çocuk korosu ise çocuk şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA

