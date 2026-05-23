Kırklareli Festivali'nde Geleneksel Defile - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Festivali'nde Geleneksel Defile

Kırklareli Festivali\'nde Geleneksel Defile
23.05.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Festivali'nde 'Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler' defilesi düzenlendi, kültürel miras vurgulandı.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında İstasyon Caddesi'nde etkinlik alanı oluşturuldu.

Denizli Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan defilede, geleneksel dokumaların estetik ruhunu yansıtan kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Geçmişin motiflerini geleceğe taşıyan eserler, katılımcıların ilgisini çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, defilenin ardından yaptığı konuşmada, geleneksel dokumaların Türk kültüründeki yerine değinerek, bu sanatın yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getiren Turan, defilenin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin büyük coşkuyla devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kırklareli, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Festivali'nde Geleneksel Defile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:48:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Festivali'nde Geleneksel Defile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.