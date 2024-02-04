Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi\'nde Japonca kursu açılıyor

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Japonca kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Japonca başlangıç seviyesi kursun 12 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.
Hafta içi her gün Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenlenecek ve 28 Mart'ta sona erecek kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecekleri kaydedildi.
Seramik atölyesi düzenlendi
Kırklareli'nde "Mimari belleğin izleri" ve "Biyomorfik yorumlamalar" temalarıyla seramik atölyesi eskiz çalışmaları etkinliği yapıldı.
Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri Kırklareli'nin tarihi yapılarında yer alan süsleme öğeleri ile doğada su altı yaşamına ait biçimleniş örüntüleri yorumlayarak çizim yaptı.
Etkinliğe, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü seramik ve cam teknolojileri öğreticileri Çiğdem Çilli Özer ve Nagihan Büyükdere, sanat tarihi öğreticisi Fatma Ertuğrul Aluçlu, grafik tasarım öğreticisi Ayşe Sobacı katıldı.
Balıkçılar denetlendi
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
Su ürünleri kontrol ekibi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçede faaliyet gösteren 12 balıkçıyı denetledi.
Denetimde ekipler tezgahlardaki su ürünlerinin uygunluğunu, asgari avlanabilir balık boylarını ve satış yerlerinin uygunluk durumunu kontrol etti.
Ekip denetimde olumsuzluğa rastlamadı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
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