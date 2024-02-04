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Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde Japonca kursu açılıyor - Son Dakika
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Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde Japonca kursu açılıyor

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi\'nde Japonca kursu açılıyor

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Japonca başlangıç seviyesi kursu 12 Şubat'ta başlayacak. Kurs, hafta içi her gün Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilecek ve 28 Mart'ta sona erecek. Kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen seramik atölyesi etkinliğinde, üniversite öğrencileri Kırklareli'nin tarihi yapılarında yer alan süsleme öğeleri ve su altı yaşamına ait biçimleniş örüntülerini çizimlerle yorumladılar. Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ise su ürünleri denetimi gerçekleştirerek, ilçede faaliyet gösteren balıkçıları denetledi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

04.02.2024 17:07
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Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Japonca kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Japonca başlangıç seviyesi kursun 12 Şubat'ta başlayacağı belirtildi.

Hafta içi her gün Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenlenecek ve 28 Mart'ta sona erecek kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecekleri kaydedildi.

Seramik atölyesi düzenlendi

Kırklareli'nde "Mimari belleğin izleri" ve "Biyomorfik yorumlamalar" temalarıyla seramik atölyesi eskiz çalışmaları etkinliği yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri Kırklareli'nin tarihi yapılarında yer alan süsleme öğeleri ile doğada su altı yaşamına ait biçimleniş örüntüleri yorumlayarak çizim yaptı.

Etkinliğe, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü seramik ve cam teknolojileri öğreticileri Çiğdem Çilli Özer ve Nagihan Büyükdere, sanat tarihi öğreticisi Fatma Ertuğrul Aluçlu, grafik tasarım öğreticisi Ayşe Sobacı katıldı.

Balıkçılar denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Su ürünleri kontrol ekibi, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçede faaliyet gösteren 12 balıkçıyı denetledi.

Denetimde ekipler tezgahlardaki su ürünlerinin uygunluğunu, asgari avlanabilir balık boylarını ve satış yerlerinin uygunluk durumunu kontrol etti.

Ekip denetimde olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde Japonca kursu açılıyor - Son Dakika
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