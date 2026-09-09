Kırklareli İğneada'da yunuslar tekneye eşlik etti, o anlar kamerada
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında, balıkçı Çağrı Martin'in teknesine 7 yunus eşlik etti. O anları cep telefonuyla kaydeden Martin, yunusların bir süre tekneyle yarıştığını ve bu keyifli anların kendisine moral olduğunu söyledi.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında tekneye eşlik eden 7 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Beldede balıkçılık yapan Çağrı Martin, yunusların tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Martin, AA muhabirine, o anları büyük bir heyecanla kaydettiğini söyledi.
Yunusların bir süre tekneye eşlik ettiğini anlatan Martin, "Denize açıldığımız sırada teknemizin etrafında birdenbire yunuslar belirdi. Sayıları 7 kadardı ve adeta bizimle yarışıyorlardı. O eşsiz manzarayı görünce hemen telefonuma sarıldım. Karadeniz'in bereketi ve bu harika dostlarımız bize moral oldu, çok keyifli anlar yaşadık." dedi.
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