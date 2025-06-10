Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mayıs ayı son birleşimine ait tutanak özeti okundu.

Geriş, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinden Deveçatağı köyünde muhtarlık binası ile köy tuvaleti bakım ve onarımı için 200 bin lira ödenek ayrılması teklifi görüşüldü.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü.