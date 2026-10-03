Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2027 İş Gücü Eğitim Planı'nı görüştü

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2027 İş Gücü Eğitim Planı'nı görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde toplandı. Toplantıda kentin iş gücü piyasası verileri, İŞKUR faaliyetleri ve mesleki eğitim kursları değerlendirildi, 2027 Yılı İş Gücü Eğitim Planı ile ajansın kentteki faaliyetleri görüşüldü.
Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen toplantıda, kurul üyelerinin katılımıyla kentin iş gücü piyasasına yönelik mevcut durum ve projeler ele alındı.
Toplantıda, Kırklareli'nin iş gücü piyasası verileri, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen faaliyetler ile mesleki eğitim kurslarının çalışmaları değerlendirildi.
Ayrıca 2027 Yılı İş Gücü Eğitim Planı ile Trakya Kalkınma Ajansının kentteki faaliyetleri görüşülerek kurul üyelerinin önerileri doğrultusunda istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: AA
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