Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yılın ilk 6 aylık sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte iş ve meslek danışmanları tarafından 6 bin 845 bireysel danışmanlık, 1568 işveren danışmanlığı ile 425 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, iş arayan 93'ü engelli 3 bin 501 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.