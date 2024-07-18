Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı. Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentte iş ve meslek danışmanları tarafından binlerce danışmanlık görüşmesi yapıldı ve binlerce kişi özel sektörde istihdam edildi.

18.07.2024 16:21
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Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yılın ilk 6 aylık sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte iş ve meslek danışmanları tarafından 6 bin 845 bireysel danışmanlık, 1568 işveren danışmanlığı ile 425 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, iş arayan 93'ü engelli 3 bin 501 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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