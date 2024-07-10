Kırklareli Jandarma Komutanlığı çiftçilere anız yangınlarıyla ilgili bilgi verdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftçileri anız yangınlarına karşı bilgilendirdi.
Ekipler hasat işleminin sürdüğü tarlaları ziyaret ederek çiftçilere bilgi verdi.
Anız yangınlarının önlenmesi kapsamında 12.00-19.00 saatlerindeki hasat esnasında traktöre bağlı su tankeri bulundurma zorunluluğunu hatırlatan ekipler ayrıca çevreye cam şişe ve izmarit atılmaması konusunda çiftçileri uyardı.
Aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı
Kırklareli'nde üç ayrı suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler üç ayrı suçtan aranan C.E'nin Lüleburgaz ilçesinin Celaliye köyünde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan C.E'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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