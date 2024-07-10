Kırklareli Jandarma Komutanlığı çiftçilere anız yangınlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı çiftçilere anız yangınlarıyla ilgili bilgi verdi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat işleminin sürdüğü tarlaları ziyaret ederek çiftçilere anız yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. Ekipler, hasat esnasında traktöre bağlı su tankeri bulundurma zorunluluğunu hatırlatarak çiftçileri uyardı. Ayrıca çevreye cam şişe ve izmarit atılmaması konusunda da bilgilendirme yapıldı. Öte yandan, Kırklareli'nde üç ayrı suçtan aranan bir şüpheli sahte kimlikle yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürerek şüphelinin saklandığı yeri tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklandı.

10.07.2024 12:49
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftçileri anız yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Ekipler hasat işleminin sürdüğü tarlaları ziyaret ederek çiftçilere bilgi verdi.

Anız yangınlarının önlenmesi kapsamında 12.00-19.00 saatlerindeki hasat esnasında traktöre bağlı su tankeri bulundurma zorunluluğunu hatırlatan ekipler ayrıca çevreye cam şişe ve izmarit atılmaması konusunda çiftçileri uyardı.

Aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Kırklareli'nde üç ayrı suçtan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler üç ayrı suçtan aranan C.E'nin Lüleburgaz ilçesinin Celaliye köyünde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.E'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Jandarma Komutanlığı çiftçilere anız yangınlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika

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