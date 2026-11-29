Kıyıköy'de Pabuç Dere Karadeniz'e karıştı, fırtınada balıkçı tekneleri battıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy beldesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, beldeden geçen Pabuç Dere'nin Karadeniz'le birleşmesine neden oldu. Derede bulunan çok sayıda balıkçı teknesi suya gömülürken barınaktaki bazı tekneler de batma tehlikesi atlattı. Dalgaların zaman zaman 4-5 metreye çıktığı bölgede balıkçılar teknelerini güvenli alana taşıdı.
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Pabuç Dere ile Karadeniz birleşti, deredeki bazı tekneler battı.
DALGA BOYU 4-5 METREYİ BULDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz'de etkili olan fırtınada dalga yüksekliği zaman zaman 4-5 metreyi buldu.
TEKNELER SULARA GÖMÜLDÜ
Karadeniz ile beldenin içinden geçen Pabuç Dere'nin birleşmesi nedeniyle birçok balıkçı teknesi sulara gömüldü. Balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler de batma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar, Pabuç Dere'deki teknelerini güvenli alana çekti.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?