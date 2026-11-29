KIRKLARELİ'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Pabuç Dere ile Karadeniz birleşti, deredeki bazı tekneler battı.

DALGA BOYU 4-5 METREYİ BULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz'de etkili olan fırtınada dalga yüksekliği zaman zaman 4-5 metreyi buldu.

TEKNELER SULARA GÖMÜLDÜ

Karadeniz ile beldenin içinden geçen Pabuç Dere'nin birleşmesi nedeniyle birçok balıkçı teknesi sulara gömüldü. Balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler de batma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar, Pabuç Dere'deki teknelerini güvenli alana çekti.