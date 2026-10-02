Kırklareli Kıyıköy\'de rüzgar 4 gündür dinmiyor, balıkçı tekneleri denize açılamıyor

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kıyıköy beldesinde 4 gündür etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Karadeniz'de yüksekliği yer yer 1 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.