Kırklareli Kıyıköy\'de rüzgar 4 gündür dinmiyor, balıkçı tekneleri denize açılamıyor

Kırklareli Kıyıköy'de rüzgar 4 gündür dinmiyor, balıkçı tekneleri denize açılamıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Vize'deki Kıyıköy'de 4 gündür etkili rüzgar balıkçı teknelerinin denize açılmasını engelliyor. Karadeniz'de 1 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, Meteoroloji bugün Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kıyıköy beldesinde 4 gündür etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Karadeniz'de yüksekliği yer yer 1 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak: AA
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