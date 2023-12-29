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Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı markalaşması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı markalaşması için çalışma başlatıldı

Trakya Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsası, Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı'nın markalaşması için işbirliği protokolü imzaladı. Köfte ve kirazın coğrafi işaret alması hedeflenirken, bu durumun kente katma değer sağlayacağı ve bölgenin ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sunacağı belirtildi. Protokol kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı markalaşması için çalışma başlatıldı
29.12.2023 - 15:15,
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Trakya Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsası, "Kırklareli köftesi" ile "Karahıdır kirazı"nın markalaşması için çalışma başlattı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Borsa Başkanı Turhan Altıntel, borsada düzenlenen programda işbirliği protokolü imzaladı.

Altıntel, yaptığı konuşmada köfte ve kirazın coğrafi işaret almasını hedeflediklerini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlerin kente katma değer sağladığını ifade eden Altıntel, "Köfte ve kirazın tescil edilmesiyle ürünler hem korunacak hem de bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılacak, bölgenin ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sunacak." dedi.

Protokol kapsamında gerekli çalışmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

Kaynak: AA
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