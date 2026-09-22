Kırklareli Lüleburgaz\'da araç vitrin camını kırıp içeri girdi, anı kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Durak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde R.S. yönetimindeki 39 TF 639 plakalı hafif ticari araç, bir iş yerinin vitrin camına çarparak içeri girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta ve iş yerindeki bazı bisiklet ile motosikletlerde maddi hasar oluştu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kontrolden çıkan aracın vitrin camını kırarak dükkanın içerisine girmesi yer aldı.