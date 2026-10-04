Kırklareli Lüleburgaz\'da bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü, şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Abdül Melih Bostancı (16), hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisi olarak M.B.'yi (16), gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gündoğu Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Abdül Melih Bostancı ile M.B. arasında henüz belirlenmeyene nedenle tartışma çıktı. M.B., yaşanan arbede sırasında Bostancı'yı, boyun bölgesinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bostancı, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdül Melik Bostancı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.