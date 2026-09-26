Kırklareli Lüleburgaz\'da otluk yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü

Kırklareli Lüleburgaz'da otluk yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, hasat edilmiş tarım arazilerine ve ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye, orman işletme ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede hasat edilmiş tarım arazilerine ve ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?