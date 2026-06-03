Kırklareli Meclisi Beton Santraline Hayır Dedi

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, kent merkezine bağlı Asilbeyli köyüne yapılması planlanan beton santraline ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda beton santrali projesinin uygun olmadığı görüşüne yer verildi.

Meclis üyeleri oy birliği ile beton santrali projesini reddetti.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülüp ilgili komisyonlara havale edildi.