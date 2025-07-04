Kırklareli Meclisi'nde Köy Genişlemesi Onaylandı

Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yündalan köyü muhtarlığının mevcut köy yerleşim alanının yetersiz kaldığı ve genişleme yapılması talebi üzerine hazırlanan imar ve bayındırlık komisyonu raporu okundu.

Raporda, köyün doğusuna kalan kısmından genişlemesinin uygun olduğu görüşüne yer verildi.

Komisyon raporu doğrultusunda yapılan oylamada gündem maddesine 2 çekimser, 5 ise, 13 kabul oyu verildi.

Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, komisyon başkanı Yeşim Girgin de raporun hazırlanma aşamasında genişleme talebinin onaylanmasına ilişkin imza atan ve grup toplantılarında karşı çıkmayan meclis üyelerinin, çekimser oy kullanmasına tepki gösterdi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.