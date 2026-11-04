Kırklareli merkezli firmalar ekimde 14 milyon 756 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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Kırklareli merkezli firmalar ekimde 14 milyon 756 bin dolarlık ihracat yaptı

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KTSO Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların ekim ayında 14 milyon 756 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Kentin ocak-ekim ihracatı 105 milyon 4 bin dolar olurken, 2025'in 10 aylık dönemine kıyasla yüzde 8,9 azaldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların ekim ayında 14 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-ekim döneminde 105 milyon 4 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

İhracatın 2025'in 10 aylık dönemine kıyasla yüzde 8,9 azaldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir dışı metaller, çelik, makine ve aksamları ile otomotiv endüstrisinin geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Tanzanya, Bulgaristan, İtalya, ABD, Romanya, Gana, Rusya ve Mısır gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
KırklareliİhracatEkonomiGüncelSon Dakika

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