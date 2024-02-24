Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

24.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Politika, Güncel, Son Dakika

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