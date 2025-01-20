Kırklareli'nde 1592 Aranan Kişi Yakalandı

Güncel

Kırklareli'nde geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 701'i hükümlü 1592 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 1592 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 701 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.