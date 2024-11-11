Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ekimde 177 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihlerinde meydana gelen 237 olaya ekiplerce müdahale edildi.
Bu olaylardan 104'ü kişilere, 27'si mal varlığına karşı gerçekleşti.
Olaylarda 177 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, ay boyunca meydana gelen hırsızlık olaylarının tamamı aydınlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 177 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika
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