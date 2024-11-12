Kırklareli'nde 20 Bin Fidan Dikildi

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Kırklareli'nde Milli Ağaçlandırma Günü'nde 20 bin fidan

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde 20 bin fidan dikildi.

Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Erikler köyünde tören düzenlendi. Vali Uğur Turan, protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı tören de 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Turan, toprağın önemine değinerek törene katılanlara teşekkür etti.

Ağaçlandırmanın artması için çalıştıklarını anlatan Turan, yeşil coğrafyanın kıymetli olduğunu aktardı.

Dikilen fidanlara da sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Turan, "Diktiğimiz fidanlara sahip çıkalım, tutup tutmadığına bakalım. Her bir insan kıymetli, her bir fidan, her bir yaprak kıymetli. Biz Osmanlı'dan bahsederken ulu çınarlar diyoruz. Çünkü çınarı çok seviyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.