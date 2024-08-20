Kırklareli'nde 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ve polis, denetimlerde kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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