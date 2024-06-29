Kırklareli'nde 265 yasa dışı göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 265 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-23 Haziran tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 265 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.