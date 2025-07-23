Kırklareli'nde 37 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 37 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Temmuz tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 37 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.