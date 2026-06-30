Kırklareli'nde 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Kırklareli\'nde 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
30.06.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde jandarma, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheliyi tutukladı; araçlarına el konuldu.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde asayiş kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler durumundan şüphelendiği iki otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobiller, bir süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçtaki düzensiz göçmenler ormanlık alana kaçarken, şüpheliler S.M, A.F.Y, A.K. ve R.U. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan otomobillere ise el konuldu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Göçmen, Güncel, Dünya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:58:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.