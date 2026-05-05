Kırklareli\'nde 67 Hacı Adayı Uğurlandı

Kırklareli'nde 67 hacı adayı kutsal topraklara düzenlenen törenle uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Vali Uğur Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile hacı adayları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunarak dualar edildi.

Turan, konuşmasında, haccın duaların semaya yükseldiği ve kardeşliğin en derinden hissedildiği kutlu bir yolculuk olduğunu söyledi.

Hacı adaylarının yapacakları ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Turan, sadece kendileri için değil millet, vatan ve tüm insanlık için de dua etmelerini istedi.

Konuşmanın ardından hacı adayları uğurlandı.