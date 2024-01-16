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Kırklareli'nde 79 düzensiz göçmen yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 79 düzensiz göçmen yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda, bir hafta içinde 79 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Aynı süreçte göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda kullanılan 6 araca da el konuldu.

Kırklareli\'nde 79 düzensiz göçmen yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 16:17,
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 79 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ocak tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 79 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aynı süreçte göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

Kaynak: AA
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