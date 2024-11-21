Kırklareli'nde 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla gelen 8 düzensiz göçmen, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

21.11.2024 08:46
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kavaklı beldesi yakınlarında 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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