Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya sağlık hizmetleri başkanlığı, kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı, başhekimler ve acil servis hekimleri katıldı.

25.07.2024 09:29
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Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya, sağlık hizmetleri başkanlığı, kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı, kamu ve özel hastanelerin başhekimleri, 112 komuta kontrol merkezi başhekimliği ve 112 komuta kontrol merkezi hekimliği yetkilileri ile acil servis hekimleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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