Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Toplantısı Yapıldı

Güncel

Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) toplantısı yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya, sağlık hizmetleri başkanlığı, kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı, kamu ve özel hastanelerin başhekimleri, 112 komuta kontrol merkezi başhekimliği ve 112 komuta kontrol merkezi hekimliği yetkilileri ile acil servis hekimleri katıldı.