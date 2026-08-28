Kırklareli'nde Ağaçlık Yangın Söndürüldü
Karahamza köyü yakınında ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karahamza köyü yakınlarında Gelindere mevkisinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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