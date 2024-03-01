Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti

Kırklareli\'nde anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, öğrencilere kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için bu tür gezi ve ziyaretlerin önemli olduğu vurgulandı.

01.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, öğrencilere kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği ifade eden Sıcak, kütüphane alışkanlığının da oluşması için bu tür gezi ve ziyaretlerin önemli olduğunu kaydetti.

Mavi dil hastalığına karşı mücadele

Pınarhisar ilçesinde küçükbaş hayvanlar mavi dil hastalığına karşı aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mavi dil hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından küçükbaş hayvanlara aşılama yapılıyor.

Üreme sağlığı hizmetleri eğitimi

Kırklareli'nde "üreme sağlığı hizmetleri" toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, acil obstetrik bakım programı görüşüldü.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatma Akyüz, toplantıda üreme sağlığı hizmetlerine yönelik sağlık personeline bilgi verdi.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, devam eden asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi.

Doğal gaz alt yapı çalışmaları kapsamında hasar gören yolların yeniden inşa edildiğini ifade eden Özalp, Vize'nin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement