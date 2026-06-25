Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla mevlit okutuldu, vatandaşlara aşure ikram edildi.
İl Müftülüğünce Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kasideler okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi.
Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Muharrem ayında mevlit ve aşure ikramı - Son Dakika
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