Kırklareli\'nde Belediye Şirket Binasında Çıkan Yangın Davası Başladı

Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kamu malına yakarak zarar verme" suçundan hakkında 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ü.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.
Duruşmada, müşteki BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü İnanç Barut ile taraf avukatları katıldı.
Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, sanık avukatı Yahya Can, reddihakim talebinde bulundu.
Bir süre ara verilen duruşmada, sanık avukatının reddihakim talebi reddedilerek, iddianame özeti okundu.
Sanık Ü.T, savunmasında, yangın olayına ilişkin bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Ü.T, beraatini istedi.
Olayın yaşandığı saatlerde evde olduğunu iddia eden sanık Ü.T, "Olay günü sabahı işten çıkarıldığımı öğrendim. Bende sinirlenerek iş yerinden ayrılmadan önce orada bulunanlara 'yakacağım burayı' diyerek bağırdım. Ama benim o olayla hiçbir ilgim yok." savunmasını yaptı.
Müşteki Barut da sanığın şirketin disiplin kurulu tarafından alınan karar gereği işten çıkarıldığını belirtti.
İşten çıkarıldığı bilgisinin kendisine verildiği sırada şirkette bulunmadığını ifade eden Barut, "Ben orada yokken kendisine işten çıkarıldığı tebliğ edildiğinde 'yakacağım burasını' diye bağırmış. Bu olayı personel anlattı bana. Şikayetçiyiz ve katılma talebim vardır." dedi.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tahliyesini talep etti.
Taraf avukatların da savunmalarının ardından sanığın tahliyesine karar verildi.
Olay
Kırklareli'nde 11 Şubat Pazar günü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Polis ekiplerince güvenlik kameraları incelemesi ve tanık beyanları üzerine yapılan çalışmada zanlının Ü.T. olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Belediye Şirket Binasında Çıkan Yangın Davası Başladı - Son Dakika
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, milli mücadele günlerinde milli bir marşa ihtiyaç duyulduğunu ve Akif'in marşı yazdığını belirtti. Programda Akif ve İstikbal oratoryosu sahnelendi ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu. Programa Kırşehir Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 'Pelviperineoloji ve Fonksiyonel Kadın Genital Estetik Sempozyumu' başladı. Sempozyuma, birçok kadın doğum uzmanı ve öğrenci katıldı. Sempozyumun ilk oturumu, çeşitli konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen programda, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Programa, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de bir kişinin arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu gasp ederek kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, daha önce işlediği evden hırsızlık, kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı. Balıkçılar, ağlarını toplamak için geri döndüklerinde balık yerine kilolarca denizanasıyla karşılaştılar.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararıyla alınan bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremzedelerin desteklenmesi amacıyla yapılmıştır.
Altınok, 26 Mart'ta yapılacak olan ihale ile Hınıs Adalet Sarayı'nın ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projeyi kazandıranlara teşekkürlerini ileten Altınok, Türkiye'nin adalet yüzyılı olacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?