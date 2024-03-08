Kırklareli\'nde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Rakibimize karşı iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.