Kırklareli'nde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Kırklareli\'nde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkalığında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda koruyucu ailelere yönelik çalışmalar ile çocuklara yönelik sürdürülen faaliyetler değerlendirildi. Çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin en üst düzeyde alındığı belirtildi.

23.05.2024 09:41
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Kırklareli'nde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkalığında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda koruyucu ailelere yönelik çalışmalar ile çocuklara yönelik sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.

Tuncer, çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin en üst düzeyde alındığını söyledi.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Sıla Bektaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile kurum müdürleri katıldı.

Üreticilere süne zararlısıyla mücadele eğitimi verildi

Kırklareli'nde hububat üreticilerine süne ile mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünde üreticileri süneyle mücadeleye karşı bilgilendirdi.

Sünenin hubunat ekili alanlarına zarar verdiğini ifade eden Muzikacı, verim kaybını azaltmak için doğru mücadele verilmesi gerektiğini kaydetti.

Köy muhtarlarına eğitim verildi

Lüleburgaz ilçesinde köy muhtarları "kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konusunda bilgilendirildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelince kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından muhtarlara kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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