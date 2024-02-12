Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Kırklareli\'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Derya Bulut, modern bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Açılış töreninde AK Parti ve MHP il başkanları da konuşma yaptı. Aynı gün Kırklareli Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022-2023 akademik yılına ilişkin faaliyet raporu sunuldu. Vize'de ise evcil hayvanların kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

12.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
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Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İstiklal Caddesi'ndeki merkezin açılışında, 31 Mart'ta Kırklareli'ni gerçek bir belediyecilik ile buluşturmak istediklerini kaydetti.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sadece Kırklareli'nin kazanacağı bir seçim arzu ettiklerini dile getiren Sarıçam, tüm vatandaşların desteğini istedi.

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut ise modern bir kent oluşturmak istediklerini ifade etti.

Programda AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Akademik kurul toplantısı

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, başkanlığında rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serkan Sınmaz ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Çelik tarafından 2022-2023 akademik yılına ilişkin faaliyet raporu sunuldu.

Evcil hayvanlar kimliklendirme çalışmaları

Vize'de evcil hayvanlar için çip takma ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Evcil hayvanı olan vatandaşların yönetmelik kapsamında evcil hayvanlarını kayıt altına aldırması gerektiği bildirilen açıklamada, işlemlerin il ve ilçe tarım müdürlüklerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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