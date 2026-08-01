Kırklareli'nde Denize Girişler Yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 2 gün, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ise bugün tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin plajlarda denetimlerde bulunacağı bildirildi.