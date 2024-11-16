Kırklareli'nde Diyabet Haftası Konferansı

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Vali Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite hakkında Şimşek'ten bilgi aldı.

Kentin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Diyabeti Tanıyalım, Diyabetle Yaşamak" konferansı

Kırklareli'nde Diyabet Haftası dolayısıyla "Diyabeti Tanıyalım, Diyabetle Yaşamak" konferansı gerçekleştirildi.

Aile Hekimi Dr. Hasan Onat, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, dünyada yaklaşık 300 milyon diyabet hastasının bulunduğunu söyledi.

Diyabet hastaları sayısının hızla arttığını vurgulayan Onat, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 13,7'sinin diyabetle mücadele ettiğini kaydetti.

Onat, hastalıkla mücadelede sağlıklı beslenme ve egzersizin önemli olduğunu anlattı.

Uzman doktor Aslıhan Seçgin Atar da diyabette tanı, sınıflama ve tedavi yöntemleri, diyabette tıbbi beslenme ve egzersiz, diyabete eşlik eden hastalıklar, diyabette ağız ve diş sağlığı konuları hakkında bilgi verdi.