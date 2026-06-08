Kırklareli'nde Döküm Konferansı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Döküm Konferansı

Kırklareli\'nde Döküm Konferansı
08.06.2026 15:03
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Dökümhanenin tarihi ve teknolojisi, milli savunma sanayiindeki önemi vurgulandı.

Kırklareli'nde "Dökümden Gökyüzüne: Demirköy Fatih Dökümhanesi'nden KAAN'a" konferansı gerçekleştirildi.

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Demirköy Fatih Dökümhanesi'nin tarihi ve teknolojik anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

Akşit, TEI olarak ürettikleri motorlar hakkında teknik bilgi paylaştı.

Osmanlı dönemindeki teknolojik gelişmelere değinen Akşit, "Fatih Sultan Mehmet zamanında atalarımız bu yarışı kazanmış, ülkeler fethetmişler. Biz de bu teknoloji yarışını kazanmak zorundayız." dedi.

Yapılanların bazen gözardı edildiğini ifade eden Akşit, Türkiye'nin, savunma sanayisinde gözardı edilemeyecek bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Ürettikleri motorları görenlerin zaman zaman inanamadığını ifade eden Akşit, "Bazen 'Gerçekten bunları yaptık mı?' diye soruyorlar. Evet, gerçekten yaptık. Eleştirenler her zaman olabilir ancak biz bunları başardık. Ürettiklerimizin envantere girmesi için zamana ihtiyacımız var çünkü yüksek adetlerde üretime hazırlık yapıyoruz. Teknolojiyi geliştirmek işin bir boyutu, yüksek adetlerde üretip envantere sokmak ise ikinci ve zorlu aşamasıdır. Şu anda bu süreci de başarıyla yürütüyoruz." diye konuştu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da Demirköy Fatih Dökümhanesi'nin Osmanlı'nın ilk savunma sanayi tesislerinden biri olarak kabul edildiğini ve İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi toplarının burada döküldüğünü belirtti.

Geçmişte Şahi toplarını döken iradenin bugün milli teknolojilerle geleceği inşa ettiğini belirten Turan, "Bir zamanlar Demirköy'de Şahi toplarını döken bu millet, bugün kendi savaş uçaklarını, helikopterlerini, insansız hava araçlarını, uydu sistemlerini, deniz platformlarını ve motorlarını üreten bir seviyeye ulaşmıştır. Bugün gökyüzünde gururla izlediğimiz KAAN, KIZILELMA, Bayraktar TB2 ve diğer milli unsurlarımız yalnızca teknolojik ürünler değil, milletimizin bağımsızlık iradesinin sembolleridir." ifadelerini kullandı.

Programda, Eğitim Bir-Sen Kırklareli Başkanı Selahattin Karanfiler de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Teknoloji, Demirköy, Politika, Güncel, TEI, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Döküm Konferansı - Son Dakika

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