Kırklareli\'nde \'Dört Mevsim Kırklareli\' Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla "Dört Mevsim Kırklareli" fotoğraf sergisi açıldı.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma açısından dünyanın birçok yerinde çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

Doğal ve kültürel kaynakların doğru kullanılmasının turizm sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirten Şen, turizmin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasının yanında ülkeye döviz girişini de ciddi oranda artırdığını ifade etti.

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan ise sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

20 eserin bulunduğu sergi gün boyu açık olacak.