Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı

Kırklareli Valiliği kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Kırklareli'nde bugünden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.